Pflichten des Abschlussprüfers nach § 29 KWG

Der Nießbrauch in Bezug auf vermögensverwaltende Personengesellschaften

Der Nießbrauch ist ein bewährtes Mittel in der Beratung von Nachfolgekonstellationen. Gerade im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge an Familiengesellschaften handelt es sich um ein insbesondere aus steuerlicher Sicht vielseitiges Instrument. Vorliegend soll das Urteil des BFH vom 15.11.2022 (IX R 4/20) zum Anlass genommen werden, einen kurzen Überblick über Nießbrauchsrechte in Bezug auf vermögensverwaltende Personengesellschaften zu geben.