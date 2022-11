FACHFRAGEN Podcast: Legal Tech

Digitalisierung von Rechtsabteilungen und Legal Tech sind aktuell die Buzzwords schlechthin. Tatsächlich ist das schon länger so, aber bis Corona war die Erfahrung eher, dass sich Unternehmen zwar für Legal Tech interessieren, aber davor zurückgeschreckt sind, in dem Bereich wirklich Fuß zu fassen – weil es großen internen Aufwand bedeutet. In den letzten beiden Jahren hat allerdings ein Wandel eingesetzt und die Unternehmen fangen an, Ernst zu machen. Die grundsätzlichen Probleme bestehen aber weiterhin: Legal Tech ist teuer und kompliziert einzurichten.

Also: wie geht man damit um? Welche Lösungen gibt es, damit Unternehmen eben nicht mehr in Schreckstarre verfallen bei dem Gedanken an Legal Tech? Darüber möchte ich mich jetzt gerne mit Dr. Georg Berger unterhalten, CEO von CLARIUS.LEGAL. Vor 7 Jahren hat er den Legal Service Provider gegründet und schon damals einen der beiden Fokusse auf Legal Tech gelegt – der andere Fokus ist der Bereich Legal Outsourcing. Mit seinen Legal Tech-Lösungen und tech-assisted Services versucht er, die gerade genannten Probleme (die dazu führen, dass Unternehmen vor Legal Tech zurückschrecken) zu lösen.

+++ Weitere Informationen zum Thema Legal Tech gibt es in unserer Zeitschrift REthinking Law.

