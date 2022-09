IESBA Code of Ethics: 2022 Handbook veröffentlicht

Das International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) hat die 2022 Edition of the Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) veröffentlicht.

Die Neuauflage der Edition of the Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants berücksichtigt die folgenden genehmigten Änderungen am Code of Ethics, die am 15.12.2022 in Kraft treten (eine frühere Anwendung ist zulässig und wird vom IESBA empfohlen):

Nichtprüfungsleistungen (Non-Assurance Services)

Honorare (Fees)

Objektivität des auftragsbegleitenden Qualitätssicherers und anderer geeigneter Reviewer (Objectivity of an Engagement Quality Reviewer and other Appropriate Reviewers).

Mit dem Qualitätsmanagement zusammenhängende Folgeänderungen aufgrund der vom International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) verabschiedeten neuen Qualitätsmanagementstandards ISQM 1, ISQM 2 und ISA 220.

Daneben wurde im hinteren Teil des Handbuchs (ab Seite 284) die kürzlich genehmigte Änderung zur Definition einer Public Interest Entity aufgenommen, die erst am 15.12.2024 in Kraft tritt. Eine frühere Anwendung ist zulässig und der IESBA empfiehlt dies auch ausdrücklich.