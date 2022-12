IDW zu Geschäften mit nahe stehenden Unternehmen und Personen

FACHFRAGEN Podcast: Der Zweck von Unternehmen – die EU ändert die Wirtschaft radikal

Willkommen beim Experten-Talk der Fachmedien Otto Schmidt! In der 120. Folge FACHFRAGEN geht es um das Thema Klimawandel und Klimaneutralität die die Wirtschaft an ihre Leistungsgrenzen bringt. Was sind die wichtigsten Herausforderungen für Unternehmen und welche zentralen Rahmenbedingungen ändern sich?