IDW unterstützt Ergänzungen zum IESBA Code of Ethics

Das IDW hat im Rahmen der Konsultation des International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) zu den Ergänzungen des Code of Ethics zum Thema Steuergestaltung Stellung genommen.

Das IESBA reagiert mit den Ergänzungen des Kodex auf die in der Öffentlichkeit teilweise geäußerte Kritik an der Rolle von Beratern im Zusammenhang mit aggressiver Steuergestaltung, unter anderem aufgrund der Enthüllungen durch die sog. Pandora Papers und Panama Papers. Das IDW unterstützt in seiner aktuellen Stellungnahme die Ergänzungen des IESBA Code of Ethics zu verantwortungsvoller Steuerberatung.

Vertrauen und Nachhaltigkeit zählen zu den Kernwerten

Auch in seinem zu Beginn des Jahres 2023 veröffentlichten Wertekodex spricht sich das IDW für verantwortungsvolle Steuerberatung in Gänze aus. Der Kodex beschreibt überdies, für welche Werte Wirtschaftsprüfer*innen stehen und welche Prinzipien sie bei ihrer Arbeit leiten. Vertrauen und Nachhaltigkeit zählen dabei zu den Kernwerten – dies zeigt sich in Bezug auf Steuerberatungsdienstleistungen auch durch die im Kodex niedergelegten Grundsätze für eine verantwortungsvolle Steuerberatung.

In der Gesamtschau mit dem IDW Wertekodex können die Ergänzungen zum IESBA Code of Ethics dazu beitragen, der Öffentlichkeit ein besseres Verständnis für die Leistungen des Berufsstands der Wirtschaftsprüfer und – als Berater in steuerlichen Angelegenheiten – dessen Rolle als unabhängiges Organ der Steuerrechtspflege zu geben.