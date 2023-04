IDW PS 861 zur Prüfung von künstlicher Intelligenz

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in den Unternehmen gewinnt immer stärker an Bedeutung. KI-Systeme sind typischerweise individuelle Systeme, die davon beeinflusst werden, wie sie erstellt, trainiert und genutzt werden. In dem Ausmaß, in dem KI immer bedeutender wird, rücken auch die mit dem Einsatz von KI verbundenen Risiken und demzufolge die Frage nach der Beurteilung der Verlässlichkeit der KI in den Vordergrund.

Grundlagen zur Prüfung von KI

Um das Potenzial von KI nutzen zu können, wird der Bedarf nach standardisierten Prüfungen auf der Basis geeigneter Kriterien immer deutlicher. Zur Unterstützung des Berufsstands bei Prüfungen in dieser zukunftsweisenden Technologie hat der FAIT den IDW Prüfungsstandard: Prüfung von KI-Systemen (IDW PS 861) (03.2023)) für Prüfungen außerhalb der Abschlussprüfung entwickelt.

Dem IDW PS 861 (03.2023) liegt der International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) „Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information“ zugrunde und er ermöglicht hinsichtlich der Beurteilungskriterien einen breiten Anwendungsbereich. Der IDW Prüfungsstandard: Prüfung von KI-Systemen (IDW PS 861) (03.2023) wird in der IDW Life Heft 4/2023 veröffentlicht.