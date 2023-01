IAASB: Entwurf eines Strategie- und Arbeitsprogramms für den Zeitraum 2024-2027

Das International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) den vorgeschlagenen Entwurf ihres Strategie- und Arbeitsprogramms für den Zeitraum 2024 bis 2027 (The IAASB’s Proposed Strategy and Work Plan for 2024‒2027) veröffentlicht.