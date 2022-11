FACHFRAGEN Podcast: Wie fortwährende Disruption die Zusammenarbeit zwischen Vorständen und Aufsichtsräten verändert

Willkommen beim Experten-Talk der Fachmedien Otto Schmidt! In der 115. Folge FACHFRAGEN geht es um disruptive Zeiten. Wie sich die Zusammenarbeit zwischen Vorständen und Aufsichtsräten dadurch verändert.

In einer disruptiven Zeit wird die Einschätzung von unternehmerischen Chancen und Risiken immer komplexer. Wie sich die Zusammenarbeit zwischen Vorständen und Aufsichtsräten dadurch verändert, welche Erfolgsfaktoren kritisch sind, welche Rolle die verschiedenen Kontrollsysteme spielen und welche Bedeutung informelle Absprachen haben, das sind die Ausgangsfragen einer aktuellen Studie von AlixPartners in Kooperation mit der Hochschule für Wirtschaft und Management WHU. Darüber unterhalten wir uns heute mit Andreas Rüter.

+++ Mehr dazu erfahren Sie auf der Fachtagung für Aufsichtsräte am 15.11. in Köln und in der Studie von AlixPartners „Aufsichtsrats-Radar 2022: Sparringspartner in disruptiven Zeiten: wirkungsvolle Aufsichtsratsarbeit aus der Perspektive des Vorstands“.

