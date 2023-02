FACHFRAGEN Podcast: Steuererleichterungen für Fotovoltaikanlagen

Die ökologischen, politischen und ökonomischen Herausforderungen des letzten Jahres machten es unter anderem auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien notwendig, steuerrechtliche Maßnahmen zu ergreifen. So trat Ende vergangenen Jahres das Jahressteuergesetz 2022 in Kraft. Dieses enthält auch einige neue Regelungen zu Fotovoltaikanlagen. Unsere heutigen Podcast-Gäste Frau Dr. Katrin Dorn und Herrn Richard Isinger werden Ihnen diese näher bringen.

Über FACHFRAGEN

In unserem Podcast stellen wir ausgewiesenen Experten je fünf Fragen zu aktuellen Brennpunkt-Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Wo brennt es und was muss man dazu wissen? Antworten und Handlungsvorschläge einfach, schnell und kurz. Jede Woche erscheint eine neue Folge; jeweils am Freitagmorgen. Durch die Fragen und Themen führt Sie in dieser Folge Philipp Anspach. Einfach mal reinhören und informieren lassen.