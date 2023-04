FACHFRAGEN Podcast: Sind die neuen EU-Regeln ein weiteres Bürokratiemonster oder eine Chance?

Willkommen beim Experten-Talk der Fachmedien Otto Schmidt! In der 136. Folge FACHFRAGEN es um das Thema Nachhaltigkeit und die Frage: Sind die neuen EU-Regeln ein weiteres Bürokratiemonster oder eine Chance?

Die neuen EU-Regeln für Nachhaltigkeit, die sogenannten CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), sind am 5. Januar 2023 in Kraft getreten.

Die ersten zwölf Standards, welche die Richtline konkretisieren, die ESRS (European Sustainability Reporting Standards), liegen mittlerweile auch vor und umfassen 339 Seiten mit mehr als 100 Offenlegungsverpflichtungen und ca. 1.000 Datenpunkten, die erfasst werden sollen.

Es stellt sich eine wesentliche Frage: Werden diese neuen EU-Regeln für Nachhaltigkeit von den Unternehmen als weiteres Bürokratiemonster wahrgenommen oder als das, was sie eigentlich sind, nämlich die Chance, die Welt ökologisch und sozial besser zu machen.

Darüber sprechen wir heute mit Hans Winterhoff.

