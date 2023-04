FACHFRAGEN Podcast: Purpose und Kultur als Treiber des Unternehmenserfolges

Immer mehr Organisationen bringen ihren Purpose, also die Sinnhaftigkeit ihres Handelns, auf den Punkt. Einen sinnstiftenden Zweck zu verfolgen, der über das reine Streben nach Gewinn hinausgeht, ist eines ihrer Ziele. Dabei spielen die Unternehmensstrategie und Kultur eine große Rolle. Wie Purpose und Kultur ein stärkeres Wir-Gefühl schaffen und dadurch Transformationen erfolgreich werden, das diskutieren wir heute mit Cynthia Wenzel.

+++ Mehr Infos zu diesem Thema finden Sie auf der Change Webseite von Mercer, in der von Mercer durchgeführten Global Talent Trends Studie sowie im Mercer Change Management Point of View.

