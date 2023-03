FACHFRAGEN Podcast: Die globale Mindeststeuer aus der Sicht Deutschlands

Willkommen beim Experten-Talk der Fachmedien Otto Schmidt! In der 130. Folge FACHFRAGEN geht es um die globale Mindeststeuer aus der Sicht Deutschlands. Was bedeutet die Umsetzung der Steuer gleichzeitig für Unternehmen und für die Finanzverwaltung?

Multinationale Konzerne haben in der Vergangenheit regelmäßig mit ihren niedrigen Steuerquoten für Schlagzeilen gesorgt. Besonders US-amerikanische Tech-Unternehmen wie Apple, Amazon oder Google sind negativ aufgefallen. Wir erinnern uns gut an die Bilder von Protesten, in denen Demonstrierende die Unternehmen aufgefordert haben, ihre Steuern zu bezahlen. Als sich Ende 2021 dann 137 Staaten auf eine globale Mindeststeuer geeinigt haben, schien eine Lösung für das Problem in Sicht. Inzwischen haben sich die EU-Mitgliedstaaten auf die Umsetzung einer europäischen Richtlinie geeinigt und damit steht die Mindestbesteuerung unmittelbar bevor – oder etwa doch nicht? Das fragen wir Professor Dr. Christoph Spengel, Dr. Daniel Klein und Frau Sarah Winter.

+++ Wenn Sie noch tiefer in das Thema einsteigen möchten, dann schauen Sie in unsere DER BETRIEB-Beilage Die globale Mindeststeuer – Kosten und Nutzen aus deutscher Sicht, an der auch unsere heutigen Gäste mitgewirkt haben. Weitere Infos auch zu 75 Jahre DER BETRIEB finden Sie hier.

