FACHFRAGEN Podcast: Die Abgabe der Einkommensteuererklärung als Auslaufmodell

Willkommen beim Experten-Talk der Fachmedien Otto Schmidt! In der 138. Folge FACHFRAGEN es um Die Abgabe der Einkommensteuererklärung als Auslaufmodell – Ein frommer Wunsch oder bald tatsächliche Realität?

Am Anfang eines jeden Jahres beginnt ein neuer Veranlagungszeitraum, ein alter Veranlagungszeitraum endet. Und damit einher geht aktuell immer noch vor allem eines: Belege sammeln und Belege sortieren. Daher konnte die gemeinsame Pressemitteilung des Bundesministeriums der Finanzen und des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat vom 28. Februar 2023 nicht früh genug kommen. Mit dieser wurde die neue App „MeinELSTER+“ angekündigt. Und schon im Titel der Mitteilung heißt es:

Steuerklärung noch schneller und komfortabler erledigen

Texterkennung extrahiert für Steuererklärung relevante Werte

Datenschutz voll gewährleistet

Gehören damit zukünftig die Papierstapel der Vergangenheit an?

Diese Frage und viele weitere beantwortet uns heute Prof. Dr. Christoph Schmidt.

Herr Prof. Dr. Schmidt freut sich über kritisches Feedback als auch spannende Rückfragen. Hierzu können Sie ihm gerne eine E-Mail an: Dr.Christoph.Schmidt@gmx.de schreiben.

Weitere interessante Infos zu dem Thema und auch die veröffentlichten Beiträge von Herrn Prof. Dr. Schmidt, insbesondere aus der DER BETRIEB und aus der REthinking Tax, finden Sie in unserer Recherche-Datenbank-Owlit.

