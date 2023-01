FACHFRAGEN Podcast: Arbeitszeitgesetz und Arbeitszeiterfassung – was nach dem Spruch des Bundesarbeitsgerichts jetzt zu tun ist

Willkommen beim Experten-Talk der Fachmedien Otto Schmidt! In der 122. Folge FACHFRAGEN geht es um das aktuelle Thema Arbeitszeiterfassung. Was heißt das jetzt für die Praxis, also den Arbeitsalltag von Millionen Beschäftigten?

Wir sind zurück aus der Weihnachtspause und starten direkt mit einem aktuellem und spannendem Thema ins neues Jahr 2023.

Der Europäische Gerichtshof hatte im Mai 2019 ein wegweisendes Urteil gesprochen, die Arbeitnehmer müssten die Arbeitszeit erfassen. Seit diesem Datum schauen die Augen der betrieblichen Arbeitszeitpraktiker abwechselnd nach Berlin und Erfurt. Gesetzgeber oder Bundesarbeitsgericht, wer würde zuerst die Europäischen Richter ergänzen, weiterentwickeln oder durch konkrete Vorgaben für die Praxis entzaubern. Darüber sprechen wir heute mit Prof. Dr. Rupert Felder.

» Weitere Folgen

+++ Mehr zum Thema erfahren Sie in der ersten Ausgabe 2023 unserer Zeitschrift ZAU.

Über FACHFRAGEN

In unserem Podcast stellen wir ausgewiesenen Experten je fünf Fragen zu aktuellen Brennpunkt-Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Wo brennt es und was muss man dazu wissen? Antworten und Handlungsvorschläge einfach, schnell und kurz. Jede Woche erscheint eine neue Folge; jeweils am Freitagmorgen. Durch die Fragen und Themen führt Sie in dieser Folge Kerstin Pferdmenges. Einfach mal reinhören und informieren lassen.